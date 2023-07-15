Макрон та Моді дали доручення знайти вихід з "дипломатичного кута" у війні РФ проти України.

Індія і Франція обговорили "мирний план" для врегулювання війни в Україні. Ініціатива буде відрізнятися від раніше запропонованих.

Французьке видання Le Monde пише, що відповідне доручення прем'єр-міністр Індії Нарендри Моді надав під час візиту до Парижа 13-14 липня. Зазначається, що його запросив президент Франції Еммануель Макрон.

В ході переговорів сторони прийняли рішення про постачання винищувачів та підводних човнів. Крім того, однією з тем стала війна в Україні. Французький лідер закликав Моді приєднатися до питання врегулювання російської агресії.

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У свою чергу глава парламенту Індії заявив, що підтримує дипломатичне вирішення війни, але не підтвердив, що може бути посередником. Представники країн дали доручення розробити спільний мирний план для України, щоб вийти з "дипломатичного кута". При цьому зазначено, що ініціативи будуть відрізнятися від пропозицій Китаю та країн Латинської Америки, Африки та Азії.

Мирні плани для України - що відомо

На початку 2023 року Китай вирішив виступити миротворцем і запропонував свій "мирний план" для завершення війни в Україні. У документі Пекін виступив за політичне врегулювання війни. При цьому ніяких конкретних кроків офіційний Пекін не запропонував.

Крім того, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва також вирішив долучитися до миротворчих зусиль по Україні і запропонував свою кандидатуру в якості посередника для мирних переговорах між Україною і Росією.

Не залишився осторонь і президент ПАР Сиріл Рамафоса, який опинився в дуже делікатній ситуації, адже намагається зберегти відносини як з Москвою, так і з Києвом і Заходом. Він очолив делегацію африканських країн з метою просування власного мирного плану.

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