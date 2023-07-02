Дзуппі сказав, що в Росії вони обговорювали гуманітарні питання.

Посланник Ватикану кардинал Маттео Дзуппі заявив, що у них немає мирного плану по завершенню війни в Україні.

Як пише італійське видання RAI, таку заяву він зробив після візиту до Москви в рамках спеціальної місії Ватикану. За словами кардинала, її основним елементом були "гуманітарні аспекти". "Я думаю, що в найближчі дні разом з Державним секретаріатом і Папою поміркуємо над тим, щоб розвинути те, що ми почули", - сказав він.

"Немає мирного плану, немає посередництва. Є велике прагнення до того, щоб покінчити з насильством і зберегти людське життя, починаючи з найменших", - додав Дзуппі.

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Місія Ватикану: що відомо

Нагадаємо, наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у якійсь миротворчій місії для припинення війни.

ЗМІ писали, що Офісу президента України нічого не відомо про цю місію, а влада не дозволяла вести будь-які переговори від імені українців.

Пізніше стало відомо, що кардинал Маттео Дзуппі повинен провести місію, яка б посприяла "ослабленню напруженості у війні".

5 червня кардинал прибув до Києва, а на цьому тижні зустрівся в Москві з радником Путіна Юрієм Ушаковим і главою РПЦ Патріархом Кирилом.

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