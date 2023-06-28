Китаю стає "все більш і більш складно" дотримуватися його поточної позиції щодо війни в Україні, де Пекін змушений демонструвати одночасно і нейтралітет, і підтримку наративів Росії. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише CNN.
"З самого першого дня Пекіну довелося пройти дуже складну лінію в цьому питанні. З одного боку, знаходити способи підтримувати Росію — в тому числі дипломатично просувати свої аргументи, свої помилкові аргументи по всьому світу — (і) в той же час намагатися здаватися нейтральним і намагатися представити себе якось миротворцем", - заявив Блінкен.
Держсекретар зазначив, що під час його поїздки до Пекіна минулого тижня він детально говорив з китайським керівництвом про війну в Україні. Тоді обидві сторони дійшли єдиної думки, що проблему російської агресії потрібно обговорювати і далі.
"Може настати момент, якщо з'явиться можливість для справжньої дипломатії і переговорів, коли Китай зможе зіграти позитивну і продуктивну роль. На жаль, я думаю, що це далеко в майбутньому. Ролі, які намагається грати Китай, стають все більш і більш очевидними", - сказав Блінкен.
Реакція Китаю на заколот Пригожина
Майже доба знадобилася Китаю, щоб публічно озвучити свою позицію щодо швидкоплинної спроби військового заколоту вагнерівців в Росії. Пекін заявив, що вважає конфлікт Пригожина з Кремлем "внутрішньою справою" Росії.
Через два дні посол Китаю в ЄС Фу Цун заявив, що Пекін виступає за територіальну цілісність України. Зокрема посол заявив, що Китай зовсім не проти того, щоб Україна повернула під свій контроль всі окуповані території, включаючи Крим.