Посол КНР заявив, що вони поважають територіальну цілісність всіх країн.

Китай може підтримати прагнення України відновити територіальну цілісність у межах 1991 року.

Посол Китайської Народної Республіки в Європейському Союзі Фу Цун в інтерв'ю Al Jazeera на питання журналістів про підтримку цілей Києва, в тому числі в поверненні окупованих Росією територій, сказав: "Не розумію, чому б і ні".

"Ми поважаємо територіальну цілісність всіх країн. Тому, коли Китай встановив відносини з колишнім Радянським Союзом, ми на це і погодилися. Але, як я вже сказав, це історичні питання, які повинні бути обговорені і вирішені Росією і Україною, і саме за це ми виступаємо", - заявив Фу Цун.

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Позиція Китаю у війні

Як відомо, КНР майже рік зберігала нейтралітет. На початку 2023 року вони опублікували офіційний документ, в якому виклали своє бачення завершення війни в Україні.

У так званому "мирному плані", складеному до того, як президент Китаю поговорив з Володимиром Зеленським, Пекін виступив за політичне врегулювання війни.

Наприкінці березня китайський лідер прибув до Москви, де зустрівся з Путіним. Після зустрічі він сказав, що Китай дотримується "об'єктивної і неупередженої позиції". З президентом України Сі Цзіньпін поговорив 26 квітня.

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