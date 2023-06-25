У Пекіні зазначили, що Китай підтримує Росію.

Через добу офіційний Пекін прокоментував спробу військового заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина. У Китаї заявили, що це "внутрішня справа" Російської Федерації.

При цьому зазначено, що Пекін підтримує Москву в підтримці нацстабільності

"Це внутрішня справа Росії. Як Дружній сусід Росії і всеосяжний стратегічний партнер з координації дій в нову епоху, Китай підтримує Росію в підтримці національної стабільності і досягненні розвитку і процвітання", – заявила представник МЗС Китаю.

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Військовий переворот в Росії - реакція Заходу

У ніч на 24 червня ватажок ПВК"Вагнер" Євген Пригожин оголосив про старт "маршм справедливості", щоб дійти до Москви. Правда, до столиці РФ його найманці не дійшли приблизно 200 км, хоча встановили контроль над об'єктами в Ростові-на-Дону і Воронежі.

В цей же день "кухар Путіна" після переговорів з Олександром Лукашенком розгорнув "вагнерівців".

Федеральне міністерство закордонних справ і Міністерство оборони Німеччини повідомило, що Пригожин не отримав підтримки від народу в ході свого заколоту і це змусило його припинити похід на Москву.

У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що напруженість в РФ наростала протягом декількох місяців, а ефективність російських військових в Україні може бути поставлена під загрозу.

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