Аналітики ідентифікували щонайменше 64 поставки з Північної Кореї в Росію в період із серпня 2023 року по березень 2025 року.

Північна Корея відправила Росії понад 15 800 контейнерів із боєприпасами за 18 місяців, ставши критично важливим постачальником для Кремля в його війні проти України.

Як повідомляє Newsweek, аналіз на основі супутникових знімків і докладних тривимірних зображень суден і їхніх вантажів, ідентифікував щонайменше 64 поставки з Північної Кореї в Росію в період із серпня 2023 року по березень 2025 року.

У звіті йдеться про те, що за допомогою цих поставок російська армія отримала приблизно 4,2 до 5,8 млн боєприпасів. Зазначається, що в транспортуванні північнокорейських боєприпасів брали участь 4 вантажні судна під російським прапором: "Ангара", "Леді Р", "Марія" і "Майя-1".

Відео дня

"Північнокорейський потік боєприпасів дає змогу Росії зберігати наступальний імпульс, він підриває ефективність західної військової допомоги Україні", - йдеться у звіті.

"Якщо залишити цей потік зброї поза увагою, він може ще більше схилити ситуацію на полі бою на користь росіян і прискорити ширші ризики безпеці як у Європі, так і в Східній Азії", - підкреслили аналітики.

Хто допомагає Москві у війні проти України

Кремль знайшов собі помічників в Ірані та Північній Кореї. Він покладався на них у плані поставок додаткової військової техніки, а також на Китай у плані торгівлі та великих закупівель нафти, щоб утримати свою економіку на плаву.

При цьому наприкінці минулого року стало відомо, що в Курській області РФ воюють північнокорейські солдати. Тоді повідомлялося, що їх на Курщині близько 10 тис. Українським військовим вдалося взяти в полон кількох північнокорейських солдатів.

А на початку квітня українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці РФ в Донецькій області. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вони мають відповідні документи та особисті речі.

Вас також можуть зацікавити новини: