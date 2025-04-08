Близько 10 північнокорейських військових перетнули демаркаційну лінію у східній частині демілітаризованої зони.

Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь після того, як північнокорейські військові перетнули лінію розмежування. Про це пише Reuters з посиланням на повідомлення Об’єднаного комітету начальників штабів.

"Наші військові зробили попереджувальні усні повідомлення та постріли після того, як близько 10 північнокорейських солдатів перетнули військову демаркаційну лінію у східній частині демілітаризованої зони близько 17:00 за місцевим часом", - цитує агентство повідомлення Об’єднаного комітету.

У комітеті додали, що південнокорейські військові "уважно стежать за діяльністю північнокорейських військових і вживають необхідних заходів згідно з оперативними процедурами".

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Зазначається, що перед цим військові Південної Кореї заявляли, що близько 1500 північнокорейців працюють на встановленням колючого дроту в демілітаризованій зоні у зв’язку з військовими навчаннями, які проводить КНДР.

Агресивні дії КНДР: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, КНДР побудувала макет Сеула і тренує війська вести вуличні бої. Депутат Національної асамблеї Південної Кореї Ю Йонг Вен нещодавно відвідав Україну та зустрівся з двома військовополоненими КНДР. Він дізнався від них, що ця тренувальна база розташована в повіті Коксан, провінція Північний Хванхе, всього в 65 км від демілітаризованої зони, що розділяє Північну і Південну Кореї.

Також нещодавно стало відомо, що КНДР побудувала власний літак дальнього радіолокаційного стеження. Супутниковий знімок підтвердив, що роботи над літаком активно вели у міжнародному аеропорту Пхеньяну протягом останніх місяців. Весь цей час він знаходився в ізольованому комплексі поряд із ангаром для технічного обслуговування.

У березні КНДР запустила балістичні ракети після старту щорічних військових навчань Південної Кореї та США. Згідно з даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, п'ятий за рахунком у 2025 році запуск відбувся в провінції КНДР Хванхе-Намдо. Йдеться про ракети ближнього радіусу дії.

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