Слідчі Служби безпеки України провели перші допити військовополонених з Китайської народної республіки, яких Сили оборони взяли у полон на Донеччині. Про це повідомляє пресслужба відомства.
"Наразі вони дають покази про те, яким чином опинилися на війні в Україні та які завдання виконували у складі збройних сил РФ на території нашої держави", - зазначили там.
Одного з них захопили бійці 2 мб 157 ОМБр біля населеного пункту Тарасівка, а іншого - військовослужбовці 1 мб 81 ОАЕБр поблизу Білогорівки.
"Полонені іноземці не мають бойових поранень, проте отримують необхідну медичну допомогу, як це передбачено Женевською конвенцією. Для проведення першочергових слідчих заходів їх доставили до Києва. Вони утримуються в належних умовах, що відповідають вимогам міжнародного права. Спілкування з полоненими відбувається через перекладачів", - повідомили в СБУ.
За словами обох іноземців, вони потрапили у полон до українських військових на своєму ж першому бойовому завданні.
Один з них, безробітний 1991 року народження, був завербований представником РФ безпосередньо у Китаї і у лютому 2025 року прибув до Москви для підписання контракту. Він стверджує, що до цього не брав участь у бойових діях та не тримав зброю в руках.
Інший, 1998 року народження, приїхав до Росії у грудні 2024 року нібито з туристичною метою. За його словами, потім він подав заявку на підписання контракту, відгукнувшись на оголошення в інтернеті про набір на службу і виплату 2 млн рублів. Коли він здався у полон - росіяни скинули вибухівку з газом. Полонений був в укритті, але надихався отруйними речовинами. Китаєць думав, що загине, але український військовий прибіг і врятував його.
"Наразі СБУ перевіряє покази полонених та проводить необхідні слідчі заходи для встановлення всіх обставин участі громадян КНР у війні РФ проти України", - додали там.
Полонені китайці - останні новини
Україні відомі особисті дані про двох громадян Китаю, взятих у полон на лінії фронту у Донецькій області. Китайськими полоненими є: Ванг Гуанцзюн (Wang Guangjun, ім'я і прізвище китайською: 王广军) та Чанг Ренбо (Zhang Renbo, 张仁波).
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена здійснити обмін двох полонених громадян Китаю на українських воїнів, які перебувають у російській неволі.