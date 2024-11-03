Хакан Фідан зазначив, що справедливе вирішення війни передбачає збереження територіальної цілісності України.

У війні Росії проти України обидві сторони втомилися від конфлікту, і це може призвести до виникнення "нової ситуації" наступного року. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю газеті Hürriyet.

"Втома обох сторін може призвести до нової ситуації у 2025 році. Подивимося, як розвиватиметься ситуація", - сказав він.

Фідан зазначив, що Туреччина продовжує пошук точок дотику між Росією та Україною, при цьому обидві сторони не хочуть отримати поразку в цьому конфлікті.

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Він додав, що Туреччина має "особливі стосунки з обома сторонами конфлікту", і вона вислуховує обидві сторони однаково, при цьому готова озвучувати "гірку правду".

"Справедливе розв'язання війни має бути в рамках територіальної цілісності України", - підкреслив глава МЗС Туреччини.

Кінець війни в Україні - новини

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що за умови повного і швидкого втілення плану перемоги в України є всі шанси закінчити війну 2025 року.

Водночас, як писало видання NYT, на думку американських військових і розвідників, в України достатньо солдатів, щоб битися ще від шести до 12 місяців. Після цього, за його словами, країна зіткнеться з гострою нестачею людей.

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