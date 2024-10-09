Є шанс просунутися до миру і міцної стабільності, зазначив президент.

Ситуація на полі бою в Україні "створює можливість" зробити кроки щодо припинення війни "не пізніше 2025 року". Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський у середу, 9 жовтня, на саміті "Україна - Південно-Східна Європа", передає Reuters.

"У жовтні, листопаді та грудні у нас є шанс просунутися до миру і міцної стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір - вибір рішучих дій щодо припинення війни не пізніше 2025 року", - заявив він.

У своєму Telegram-каналі президент акцентував, що Україна розробила план дій - "план перемоги", який здатний "подолати розрив між нинішньою ситуацією та успішним проведенням Саміту миру".

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За словами Зеленського, перший пункт цього плану зосереджений на тому, чи буде вирішено проблему дефіциту геополітичної визначеності в Європі:

"Чи має Україна місце в НАТО? Якщо так, і це буде підтверджено належним чином, Путін геополітично програє".

План перемоги України - актуальне

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що план перемоги України містить чітке бачення кроків, які необхідно зробити для забезпечення справедливого і міцного миру.

За його словами, цей план складається з військової та дипломатичної частин. І запрошення України до НАТО є його частиною.

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