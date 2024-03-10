Єдиний спосіб уникнути війни в країнах Європи - це підтримувати Україну, зазначив глава української дипломатії

Країни Балтії переможуть у разі ймовірної війни з РФ, але їхні міста матимуть такий вигляд, як українські Бахмут та Авдіївка.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю литовському інформаційному агентству ELTA. Кулеба висловив переконання, що, якщо російський президент Володимир Путін наважиться напасти на країни Балтії, що входять до складу НАТО, то НАТО переможе.

"Але подивіться на Бахмут, на Авдіївку - так виглядатимуть країни Балтії після бойових дій. Так будуть виглядати ваші міста", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що єдиний спосіб уникнути цього - підтримувати Україну.

"Литва, наприклад, це розуміє і підтримує нас. Інші думають, що це омине їх", - додав міністр.

Країни Балтії та російська загроза

19 січня Латвія, Литва та Естонія підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону. При цьому, головнокомандувач армії Литви Вальдемарас Рупшис заявив, що не вірить у те, що РФ може напасти на одну з країн НАТО найближчим часом.

21 січня президент Литви Гітанас Науседа закликав країни Євросоюзу відігравати активнішу роль у допомозі Україні, а також наголосив на потребі в посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.

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