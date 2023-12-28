Науседа вважає, що Росія намагатиметься перехопити ініціативу на фронті.

Президент Литви Гітанас Науседа прогнозує, що війна Росії проти України буде позиційною та виснажливою.

Як він зізнався у коментарі порталу Delfi, партнери очікували, що наступ Збройних сил України змінить характер війни.

"Зараз вона знову стане позиційною, виснажливою. Тоді підраховуватимуться втрати обох сторін і, зрештою, чекатимуть, доки одна з країн не досягне тієї точки, коли більше не зможе продовжувати війну", — сказав Науседа.

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На його думку, Росія намагатиметься перехопити ініціативу на фронті. Він також не згоден з тим, що прорив фронту окупантами означатиме поразку України.

"Росія, звичайно, може мобілізувати ресурси, не враховуючи думку власного народу. Можливості інших держав більш обмежені. Ще раз повторюю – не йдеться про поразку України, йдеться про сценарій війни, який невигідний для України", — підсумував литовський президент.

Коли може закінчитись війна в Україні

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман вважає, що повномасштабна війна в Україні проти РФ може завершитися у 2024 році.

За його словами, за таких темпів виробництва зброї в РФ та її нищення Силами оборони України, до 2026 року він зійде до нуля.

Водночас відомий волонтер Сергій Притул переконаний, що розв'язана Росією війна в Україні може не закінчитися ні цього, ні наступного року.

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