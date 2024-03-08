Покинути країну найближчим часом наказано шістьом громадянам РФ.

Громадянам РФ, які не мають посвідки на проживання в Латвії, наказано покинути країну.

Як повідомляє Der Standart, за даними міграційного відомства, відповідне повідомлення отримали шість росіян. Як уточнила керівник відомства Майра Розе, двоє з них уже виїхали з країни, а решта зроблять це протягом 30 днів.

Ці заходи пов'язані зі змінами в імміграційному законодавстві країни, ухваленими восени 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Тепер кожен росіянин, якщо бажає легально жити в Латвії, має подати заявку на отримання статусу постійного жителя і підтвердити знання латиської мови на іспиті.

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Ті росіяни, які не виконали вимоги для отримання посвідки на проживання, мають виїхати з країни.

За даними влади, наразі в Латвії проживає приблизно тисяча росіян, які підлягають депортації.

Росіяни в Латвії

Восени 2022 року Латвія ввела обмеження на в'їзд для громадян РФ. Тоді ж було обмежено видачу віз росіянам.

А в січні цього року влада Латвії попередила тисячу росіян, які проживають у країні, про необхідність покинути країну або врегулювати свій статус перебування відповідно до закону.

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