Громадянам РФ, які не мають посвідки на проживання в Латвії, наказано покинути країну.
Як повідомляє Der Standart, за даними міграційного відомства, відповідне повідомлення отримали шість росіян. Як уточнила керівник відомства Майра Розе, двоє з них уже виїхали з країни, а решта зроблять це протягом 30 днів.
Ці заходи пов'язані зі змінами в імміграційному законодавстві країни, ухваленими восени 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Тепер кожен росіянин, якщо бажає легально жити в Латвії, має подати заявку на отримання статусу постійного жителя і підтвердити знання латиської мови на іспиті.
Ті росіяни, які не виконали вимоги для отримання посвідки на проживання, мають виїхати з країни.
За даними влади, наразі в Латвії проживає приблизно тисяча росіян, які підлягають депортації.
Росіяни в Латвії
Восени 2022 року Латвія ввела обмеження на в'їзд для громадян РФ. Тоді ж було обмежено видачу віз росіянам.
А в січні цього року влада Латвії попередила тисячу росіян, які проживають у країні, про необхідність покинути країну або врегулювати свій статус перебування відповідно до закону.