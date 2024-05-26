Відправка військ в Україну - це той сценарій, якого бояться канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден.

Влада країн Балтії та Польщі припускає введення військ в Україну, якщоросійські окупанти досягнуть успіху.

Як пише німецьке видання Der Spiegel, на конференції з питань зовнішньої політики та політики безпеки, представники країн Балтії попередили німецьких урядовців про наслідки політики Берліна щодо війни в Україні. Йдеться про відмову надавати українській армії далекобійну зброю та заборону ЗСУ завдавати удари по території РФ західною зброєю.

"Їхній аргумент такий: якщо росіянам вдасться прорив на сході України через те, що Захід лише наполовину допомагає Києву, ситуація може різко загостритися. У такому випадку країни Балтії та Польща не чекатимуть на розгортання російських військ на своїх кордонах, вони самі відправлять війська в Україну. І що це означатиме, було зрозуміло: НАТО стане стороною війни", - констатує видання.

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Як підкреслило видання, це той сценарій, якого бояться канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден.

"Ті, хто хоче обмежити війну через надмірну стриманість, насправді, ризикують вивести її з-під контролю", - зазначає Spiegel.

Ймовірна відправка західних військ в Україну

Деякий час тому президент Франції Еммануель Макрон оголосив ідею про можливу відправку зарубіжних військових в Україну. Цю ідею підтримали тільки країни Балтії та Польща, решта ж країн-членів НАТО, в тому числі й Німеччина, розкритикували таку заяву французького президента.

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