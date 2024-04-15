Якщо НАТО не зреагує, це буде розпад Альянсу, сказав президент Польщі Анджей Дуда.

Президент Польщі Анджей Дуда поклав край дискусіям щодо того, чи захищали б поляки Литву в разі вторгнення військ Росії.

Ця тема стала "гарячою" серед литовців через заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Останній казав, що країна матиме певні правові обмеження, нагадав Lithuanian national radio and television. Компанія-мовник спитала про це безпосередньо в Дуди, результат - заявка від Польщі "на все" НАТО.

"Польські військові стали б на захист Литви. Я не можу собі уявити іншого варіанту", - заявив Анджей Дуда в інтерв'ю.

Водночас він висловив впевненість, що в разі нападу Росії на Литву - НАТО на 100% допоможе країні-члену Альянсу.

"Почнемо з того, що і Литва, і Польща є членами НАТО, існує чітке зобов'язання за статтею 5. Якщо це зобов'язання щодо колективної оборони [...] буде порушене, це буде катастрофою, і це дійсно означатиме розпад Альянсу", - сказав Дуда.

Президент Польщі наголосив, що зараз є низка питань щодо інших ситуацій, які викликають занепокоєння. Але вони не настільки критичні, щоб активувати статтю 5 НАТО. "Ці питання мають вирішуватися на двосторонньому рівні між нашими країнами, нашими урядами, тому що ми можемо домовитися про взаємну підтримку. Повторюю: ми говоримо про ситуації ще не на військовому рівні, лише на рівні загрози. Це два окремих питання", - наголосив він.

Країни Балтії можуть спалити як українську Авдіївку

Зазначимо, розмови щодо планів РФ напасти на Європу у 2024-2025 роках тривають з грудня минулого року. Виток чуткам дав німецький Bild. Також про амбіції РФ напасти на Захід впродовж найближчих 10 років повідомляла зовнішня розвідка Естонії. Прогнозується, що Москва напрямком нападу може обрати якусь з країн, з якою має спільний кордон. Зокрема, Литву.

В березні очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю литовському ELTA казав, що Путін наважиться напасти саме на одну з країн Балтії. "Подивіться на Бахмут, на Авдіївку - так виглядатимуть країни Балтії після бойових дій", - сказав Кулеба.

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