Трамп і Мерц домовилися про "тісну співпрацю", щоб покласти край війні в Україні.

Новопризначений канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої лідери двох країн обговорили, зокрема, спільні зусилля щодо припинення війни Росії проти України.

Як повідомляється на сайті федерального уряду Німеччини, Трамп і Мерц домовилися про "тісну співпрацю", щоб покласти край війні в Україні.

"Трамп заявив, що він буде рішуче підтримувати зусилля Німеччини спільно з Францією, Великою Британією, Польщею та іншими європейськими партнерами по досягненню міцного миру", - ідеться в прес-релізі.

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Своєю чергою, канцлер підтримав заклик президента до якнайшвидшого припинення вбивств в Україні і заявив, що "тепер Росія повинна погодитися на припинення вогню, щоб створити простір для переговорів".

Також повідомляється, що Трамп і Мерц домовилися про швидке вирішення торговельних суперечок і про взаємні візити.

Мерц і війна в Україні

Мерц заявив, що питання відправки німецьких військових в Україну зараз навіть не стоїть на порядку денному. За його словами, Німеччина може зробити інший внесок у безпеку України. Зокрема, країна могла б "продовжити надавати дуже сильну підтримку українській армії, постачати їй озброєння за допомогою США в рамках спільних європейських зусиль".

Раніше ж канцлер Німеччини заявив, що Україна може покластися на новий уряд країни в питанні передачі крилатих ракет Taurus.

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