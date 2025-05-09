Канцлер сказав, що його країна могла би "продовжити надавати дуже сильну підтримку українській армії".

Новопризначений канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що питання відправки німецьких військових в Україну зараз навіть не стоїть на порядку денному.

"Ми ще дуже далекі від припинення вогню, і ще далі – від мирної угоди", – наголосив Мерц в інтервʼю Die Welt.

За його словами, Німеччина може зробити інший внесок у безпеку України. Зокрема, країна могла би "продовжити надавати дуже сильну підтримку українській армії, постачати їй озброєння за допомогою США в рамках спільних європейських зусиль".

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Канцлер також додав, що є низка можливостей для забезпечення того, щоб "угода про припинення вогню була надійно закріплена і щоб подальшої мирної угоди дійсно дотримувалися".

Німеччина і Україна: останні новини

Днями Німеччина виділила новий пакет військової допомоги Україні. Туди увійшли, зокрема, майже 40 тисяч снарядів для САУ Gepard. Також країна передала боєприпаси для танків Leopard-2, для систем ППО IRIS-T, артилерійські снаряди калібру 122 і 155 мм тощо.

Раніше ж Фрідріх Мерц заявив, що Україна може покластися на новий уряд країни в питанні передачі крилатих ракет Taurus.

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