Міністр також зазначив, що спостерігається значне збільшення кількості російських атак по Україні.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що немає простого або негайного вирішення війни РФ проти України.

Як повідомляє Ansa, таку заяву він зробив у Сенаті під час обговорення продовження військової допомоги Україні до 31 грудня 2025. Італійський міністр наголосив на необхідності підтримувати Україну з метою створення необхідних умов для припинення вогню.

Він зауважив, що зараз спостерігається значне збільшення кількості російських атак, які "без розбору вражають військові та цивільні об'єкти в Україні".

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"До цього часу позиція завжди була чіткою, ми думаємо про те, щоб продовжувати надавати підтримку Україні, щоб нарешті створити умови для припинення вогню і відкрити необхідну дипломатичну дискусію для досягнення довготривалого миру", – резюмував міністр.

Допомога Україні від Італії

Від початку повномасштабної війни РФ проти України Італія надавала нашій країні як військову, так і фінансову допомогу.

Зокрема, у вересні міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна посилить Україну другою батареєю SAMP/T для захисту мирних українців від повітряних атак.

А в грудні 2024 року уряд Італії схвалив продовження дозволу на постачання зброї в Україну до кінця 2025 року.

Загалом Італія схвалила 10 пакетів військової допомоги для України. Днями президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нового, 11-го пакету.

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