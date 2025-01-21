Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що немає простого або негайного вирішення війни РФ проти України.
Як повідомляє Ansa, таку заяву він зробив у Сенаті під час обговорення продовження військової допомоги Україні до 31 грудня 2025. Італійський міністр наголосив на необхідності підтримувати Україну з метою створення необхідних умов для припинення вогню.
Він зауважив, що зараз спостерігається значне збільшення кількості російських атак, які "без розбору вражають військові та цивільні об'єкти в Україні".
"До цього часу позиція завжди була чіткою, ми думаємо про те, щоб продовжувати надавати підтримку Україні, щоб нарешті створити умови для припинення вогню і відкрити необхідну дипломатичну дискусію для досягнення довготривалого миру", – резюмував міністр.
Допомога Україні від Італії
Від початку повномасштабної війни РФ проти України Італія надавала нашій країні як військову, так і фінансову допомогу.
Зокрема, у вересні міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна посилить Україну другою батареєю SAMP/T для захисту мирних українців від повітряних атак.
А в грудні 2024 року уряд Італії схвалив продовження дозволу на постачання зброї в Україну до кінця 2025 року.
Загалом Італія схвалила 10 пакетів військової допомоги для України. Днями президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нового, 11-го пакету.