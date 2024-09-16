Міністр закордонних справ зазначив, що це відбудеться найближчим часом.

Найближчим часом Італія посилить українську ППО другою батареєю Samp-T для захисту мирних жителів. Про це оголосив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю Corriere della Sera, передає прес-служба МЗС Італії.

"Ми надали Києву беззастережну допомогу, військову, цивільну, фінансову, зараз ми збираємося відправити другу батарею Samp T для захисту українського населення", - заявив Таяні.

Очільник італійського МЗС зауважив, що Україна не просила більше, ніж Італія вже надає. До того ж країна не має британської та американської зброї, якої потребує Київ.

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Таяні висловив сподівання, що до кінця року вдасться організувати "значущу мирну конференцію" щодо України.

Військова допомога від Італії - що відомо

Як писав УНІАН, під час саміту миру Антоніо Таяні анонсував новий пакет військової допомоги для України. Також він запросив президента Володимира Зеленського відвідати Італію та запевнив у постійній підтримці з боку його країни.

Крім того, на початку травня міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомляв, що його країна готує новий пакет військової допомоги Україні.

"Ми завжди говорили, що Україні потрібно всіляко допомагати, і ми це робимо, але ми також завжди виключали пряме втручання наших військових у конфлікт", - зауважив політик.

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