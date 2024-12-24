Уряд Італії продовжив постачання зброї до кінця 2025 року.

Уряд Італії схвалив продовження дозволу на постачання зброї в Україну до кінця наступного року, повідомляє Reuters.

Кабінет прем'єр-міністра Джорджії Мелоні в понеділок схвалив декрет, який дозволить поставляти "військові транспортні засоби, матеріали і обладнання" Україні до кінця 2025 року для підтримки її військових зусиль проти Росії.

Крім того, повідомляється, що наступного липня в Італії відбудеться конференція з питань відновлення України.

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Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Італія схвалила 10 пакетів військової допомоги для України, включаючи дві системи ППО SAMP/T. Мелоні була прихильницею Києва з моменту свого вступу на посаду в кінці 2022 року та пообіцяла підтримувати Україну до закінчення війни.

Підтримка України - новини

Раніше генсек НАТО Марк Рютте закликав членів військового альянсу посилити військову допомогу Україні для зміцнення її позицій у разі, якщо Київ вступить у мирні переговори з Росією.

Також повідомлялося, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив про готовність направити свої війська в Україну, якщо угода про завершення війни передбачатиме створення контрольованої лінії розмежування.

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