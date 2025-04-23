Статус мирних переговорів у Лондоні понизився, і це дає Росії ще один шанс спробувати звинуватити Україну у відсутності прогресу в питанні завершення війни. Таку думку висловив московський кореспондент Sky News Айвор Беннет.
"Неможливість звуження позицій" – ось причина, яку Кремль запропонував для розвитку подій, маючи на увазі відносини між Вашингтоном і Києвом. Я впевнений, що Москва намагатиметься проштовхнути цю тезу під час візиту американського посла Стіва Віткоффа до Києва наприкінці цього тижня – що саме Україна, а не Росія, є найскладнішою стороною у спробах досягти мирного врегулювання", – йдеться в матеріалі.
Не так давно американський лідер Дональд Трамп пригрозив вийти з мирних переговорів. І відтоді складається враження, що РФ робить усе, аби продемонструвати, що в Москві хочуть прогресу. Одним із таких "сигналів" стало несподівано оголошене Путіним "великоднє перемирʼя". За ним була заява диктатора про те, що він відкритий до прямих переговорів з Україною.
Крім того, днями видання FT опублікувало матеріал про те, що Росія запропонувала зупинити своє вторгнення вздовж нинішньої лінії фронту. Якщо це дійсно правда, то це стає першою ознакою того, що у Кремлі готові відступити від своїх максималістських вимог щодо України.
"Але, незважаючи на цю очевидну зміну вербальної позиції в останні дні, інші вимоги Москви, як і раніше, виглядають непохитними. Тільки сьогодні, наприклад, Кремль ще раз підтвердив свою незгоду з європейськими миротворцями як частиною майбутніх гарантій безпеки для України. І досі немає жодного видимого руху в таких питаннях, як членство в НАТО, послаблення санкцій і майбутній статус України. Тож, наскільки Росія насправді готова припинити війну? Мирна угода все ще здається досить далекою", – резюмує Беннет.
Мирні переговори: це варто знати
Напередодні ЗМІ писали, що США готувалися запропонувати на зустрічі визнання в рамках мирної угоди окупованого Криму російським та заморозити лінію фронту.
Як повідомляє Reuters, Україна підготувала документ для партнерів, у якому заявила про неприпустимість обговорень територіальних питань до "повного та безумовного припинення вогню". Коли це стало відомо, статус переговорів у Лондоні 23 квітня було понижено.
І як повідомляє джерело Reuters, "нервозність" США може означати те, що українська позиція не узгоджується з тим, про що представники США домовилися з росіянами.
У Білому домі заявили, що президент України нібито "рухається в неправильному напрямку" в питанні завершення війни, а Трамп – розчарований.