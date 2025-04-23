За словами Левітт, Трамп "розчарований".

Президент США Дональд Трамп розчарований темпами переговорів щодо припинення війни в Україні. Водночас президент України Володимир Зеленський "рухається в неправильному напрямку" у питанні переговорів.

Таку заяву зробила речниця Білого дому Керолайн Левітт. За її словами, терпіння Трампа "вичерпується".

"Він хоче зробити те, що правильно для світу. Він хоче бачити мир. Він хоче, щоб вбивства припинилися, але для цього потрібно, щоб обидві сторони війни хотіли цього. І, на жаль, президент Зеленський, здається, рухається в неправильному напрямку", – цитує її слова Reuters.

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Левітт також наголосила, що Трамп не просив Україну визнавати Крим частиною РФ.

"Як справедливо зазначив президент Трамп, саме президент Обама у 2014 році дозволив Росії захопити Крим. Президент не просить Україну визнати Крим. Ніхто цього від них не просив. Він просить, щоб сторони сіли за стіл переговорів, визнаючи, що ця війна надто довго була жорстокою. Для укладання хорошої угоди обидві сторони мають піти трохи незадоволеними", – продовжила речниця Білого дому.

Левітт також дорікнула президенту Зеленському в тому, що він "намагається вести ці мирні переговори через пресу". За її словами, це, є "неприйнятним для президента", а переговорний процес має відбуватися за закритими дверима.

"Команда президента з національної безпеки, його радники, вклали значний час, енергію та зусилля, щоб покласти край цій війні. Американські платники податків профінансували мільярди доларів на ці зусилля. І вистачить. Президент розчарований. Його терпіння закінчується", – зазначила Керолайн Левітт.

Переговори щодо завершення війни

Напередодні зустрічі в Лондоні у ЗМІ повідомили, що США збираються запропонувати офіційне визнання тимчасово окупованого Криму частиною РФ, а також заморозити лінію фронту.

Проте переговори зірвалися, коли стало відомо, що Україна підготувала документ, де говорилося про неприпустимість обговорення територіальних питань до повного припинення вогню, заявили в агентстві Reuters.

В канцелярії президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що Європа підтримає мир лише за умови територіальної цілісності України.

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