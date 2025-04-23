Сторони домовились про подальші регулярні консультації.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про результати зустрічі із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць коаліції охочих, яка відбулась сьогодні в Лондоні. Про це йдеться у його Telegram.

"Це вже друга така зустріч - попередня пройшла у Парижі. І сьогодні ми продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Наголосили, що ми віддані мирним зусиллям президента США Дональда Трампа", - заявив він.

За словами Єрмака, Україна вдячна партнерам за тверду підтримку та спільне прагнення якнайшвидше зупинити війну.

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"Росія й надалі відмовляється від безумовного припинення вогню, затягуючи процес та намагаючись маніпулювати перемовинами. Але міжнародна єдність і чітка позиція наших партнерів не залишають їй шансів. Домовились про подальші регулярні консультації - для досягнення головної цілі: справедливого миру для України", - поінформував керівник ОП.

Зустріч у Лондоні - деталі

Як повідомляв УНІАН, від України участь у зустрічі взяли міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та керівник Офісу президента. З боку Великої Британії - радник прем’єр-міністра з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, з боку Франції - дипломатичний радник президента Еммануель Бонн, від Німеччини - радник канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки Єнс Пльотнер.

Спочатку планувалася зустріч високого рівня за участі міністрів закордонних України, Великої Британії, Німеччини, Франції та державного секретаря США. За даними американських медіа, на цій зустрічі планувалось, що США запропонують визнати незаконну анексію Росією Криму та заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди.

22 квітня під час брифінгу президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не визнає юридично російську окупацію Криму. Він додав, що як тільки починаються розмови про Крим, про наші суверенні території, то заходимо в формат, якого хоче Росія - затягування війни, тому що швидко домовитись про все не вийде.

Згодом ЗМІ повідомили, що держсекретар США Марко Рубіо не візьме участі в переговорах у Лондоні, спрямованих на пошук шляхів завершення війни Росії проти України, оскільки "Київ дав зрозуміти, що відхилить ключовий пункт пропозиції адміністрації Трампа щодо припинення трирічного конфлікту".

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