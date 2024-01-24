Грант Шаппс закликав західних колег діяти.

Доля України значною мірою залежить від дій західних союзників, і 2024 рік може стати визначальним у цьому, вважає міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Свою думку з цього приводу він висловив у колонці у виданні Politico із заголовком "Доля України - в руках Заходу".

Шаппс констатував, що Росія збільшує витрати на війну і не турбується про те, скільки ще своїх військових покладе на фронті, але допустити перемогу Путіна не можна.

"Путін вважає, що Захід можна "вимотати". Він вірить, що у нас не вистачить стратегічного терпіння. А ми повинні довести, що він помиляється... У цей видатний "рік демократії" доля України - в руках Заходу. І ми не можемо їх підвести", - написав він.

За словами Шаппса, Великобританія продовжує надавати допомогу Україні з розрахунком на тривалу перспективу, і у Контактній групі з оборони України він посилає колегам сигнал, що вони також повинні діяти:

"Ми повинні утримати імпульс. І для цього потрібно більше дипломатичної, економічної та військової підтримки. Неможливо допустити перемогу Путіна. Це не тільки додасть йому впевненості і поставить під загрозу наших партнерів у Східній Європі, але і пошле сигнал Китаю... Не може бути ніяких коливань. Ніяких спроб "маневрувати посередині" і вичікування, куди подує вітер".

Війна в Україні - тривожна заява Пентагону

Нагадаємо, у Пентагоні вважають, що є реальна загроза поразки України у розв'язаній Росією війні, якщо Києву припинять постачати зброю. Таку тривожну заяву під час брифінгу зробив генерал-майор, представник Міноборони Штатів Пет Райдер, відповідаючи на питання, "чи програють вони (українці), якщо не отримають більше зброї":

"Той факт, що Росія продовжує демонструвати намір воювати проти України, окупувати Україну і знищити Україну як країну, підкреслює те, що це серйозна загроза безпеці, яка нікуди не зникне".

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