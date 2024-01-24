Представник Міноборони США відмовився робити прогноз щодо завершення війни українців з росіянами.

Триває повномасштабна війна в Україні, і в Пентагоні (так називають Міністерство оборони США) вважають, що є реальна загроза поразки української держави росіянам, якщо Києву припинять постачати зброю.

Таку дуже тривожну заяву під час брифінгу зробив генерал-майор, представник Міноборони Штатів Пет Райдер, відповідаючи на питання, "чи програють вони (українці, - Ред.), якщо не отримають більше зброї".

"Ну, я не хочу передбачати результат битви. Очевидно, що Україна має право голосу, коли справа доходить до бойових дій на полі бою, але очевидно, що загроза реальна. І я думаю, той факт, що Росія продовжує демонструвати намір воювати проти України, окупувати Україну і знищити Україну як країну, підкреслює той факт, що це серйозна загроза безпеці, яка нікуди не зникне", - сказав офіцер.

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За його словами, чим швидше американська сторона зможе продовжувати надавати той рівень підтримки, який має змогу, тим краще не лише для України, але й для міжнародної спільноти.

Скільки йде війна в Україні, і що потрібно знати сьогодні

24 січня 2024 року - 700-й день з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. США активно підтримують Київ у боротьбі проти росіян, зокрема, надають зброю та боєприпаси. Останнім часом питання надання допомоги Україні "застопорилося" в Штатах через розбіжності між демократами і республіканцями.

Ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий говорив, що якщо американська влада не підтримає надання Києву десятків мільярдів доларів допомоги на цей рік, то наші сили будуть змушені перейти в глуху оборону.

Пізніше в Міноборони України заявили, що на порядку денному засідань Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") не було сценарію припинення допомоги Києву від Штатів.

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