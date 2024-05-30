Він розповів про складнощі, які виникають на полі бою.

Україна стикається з дедалі більшими та складнішими викликами, однак все ще може перемогти у цій війні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній із прем'єром Чехії Петром Фіалою прес-конференції у Празі. Відомо, що завтра у Чехії відбудеться неформальне засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

Він наголосив, що на липневому саміті Північноатлантичного Альянсу лідери зроблять подальші кроки для інвестування у безпеку, зміцнення зв'язків з партнерами та посилення підтримки України.

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"Україна продовжує хоробро боротися, але виклики, з якими вона стикається, стають дедалі більшими і складнішими. Україна все ще може перемогти - але лише за умови постійної і рішучої підтримки з боку членів Альянсу. Тому на липневому саміті НАТО ми плануємо поставити нашу підтримку на міцніший фундамент", - цитує його The Guardian.

Генсек зазначив, що це робитиметься і за рахунок посилення ролі Альянсу в координації допомоги в галузі безпеки і тренувань, а також багаторічних фінансових зобов'язань.

"Ми також плануємо ще тісніше співпрацювати з нашими партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні: Австралією, Новою Зеландією, Японією і Південною Кореєю. У тому числі у сфері технологій, кіберпростору та протидії гібридним загрозам. На завтрашньому засіданні міністрів закордонних справ ми також обговоримо, як подолати нестабільність у нашому південному сусідстві, в тому числі постійну загрозу тероризму", - додав він.

Саміт НАТО -2024: що відомо

Цього року лідери країн-членів Альянсу зустрінуться у Вашингтоні. Зустріч заплановано на 9-11 липня, вона буде присвячена 75-річчю НАТО.

За даними The Telegraph, Сполучені Штати Америки та Німеччина закликали президента України Володимира Зеленського не вимагати встановлення чітких термінів запрошення країни в НАТО.

Зазначається, що таке застереження з'явилося через ситуацію на попередньому саміті у Вільнюсі, коли питання членства України призвело до розколу між країнами.

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