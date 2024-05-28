Минула зустріч призвела до розколу між членами Альянсу.

Сполучені Штати Америки та Німеччина просять президента Володимира Зеленського не закликати встановити чіткі терміни ухвалення України в НАТО на саміті Альянсу.

Про це пише The Telegraph, посилаючись на людину, знайому з думкою адміністрації Джо Байдена. Так, Берлін і Вашингтон наполегливо застерігають Київ від вимоги встановити чіткі терміни. Також вони попередили, щоб Зеленський не вимагав від Альянсу "неможливого".

"Вони дуже скептично ставляться до того, щоб просунути Україну далі шляхом до повноправного членства в НАТО цього року. США, можливо, не так занепокоєні, як Німеччина, але їх турбує загроза з боку Росії для решти членів Альянсу", - сказало джерело. Відео дня

Минулого року президент України назвав абсурдним те, що НАТО не визначило термінів запрошення і членства України. Вищі посадові особи дійшли висновку, що країни, які підтримують вступ України, "створили занадто великий тиск" навколо цього рішення.

Зазначається, що на саміті у Вільнюсі питання членства України стало домінуючим і викликало розкол між членами Альянсу. Велика Британія і Франція наполягали, щоб у підсумковій заяві було слово "запрошення", щоб підтвердити, що йдеться про політичну перешкоду, а не про спробу заблокувати майбутнє країни в НАТО.

На думку інсайдерів, подібний інцидент цього року може зіграти на руку Дональду Трампу, який часто порушує питання значущості Альянсу. Через це Зеленського попросили не "тиснути" на країни, які б могли знову виступити на підтримку чіткого графіка приєднання України.

Українцям запропонують "міст" до вступу, цей пакет заходів підтримки має показати, що "шлях до членства стає коротшим у міру того, як Україна захищається від російської агресії".

Шлях України до НАТО: останні новини

Нагадаємо, перед торішнім самітом Зеленський закликав Байдена запросити Україну в НАТО. Американський президент заявив, що країна не готова до цього.

На саміті країни-члени зняли вимогу про план дій щодо членства для України, однак не запросили її стати членом НАТО. Наступний саміт заплановано на 9-11 липня.

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