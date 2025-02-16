Переговори росіян з американцями в Саудівській Аравії та екстрений саміт європейців в Парижі, ймовірно, визначать траекторію мирних переговорів по Україні.

Наступний тиждень може мати ключове значення у наближенні миру в Україні. США та Росія починають переговори між собою, а європейські лідери проводять екстрену зустріч, щоб боячись, що про все домовляться без них. Про це пише Financial Times.

Найвпливовіші лідери Європи зберуться в Парижі в понеділок, щоб узгодити власні дії на тлі спроб президента США Дональда Трампа досягти швидкої угоди з Володимиром Путіним. Вже цього тижня головний дипломат Трампа Марко Рубіо зустрінеться у Саудівській Аравії з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Переговори Рубіо-Лаврова мають прокласти шлях зустрічі Трампа з Володимиром Путіним у найближчі тижні. Ці контакти підкреслюють відсутність європейців у переговорному процесі, який зрештою може змінити архітектуру безпеки Європи.

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"Я думаю, що світовий порядок почав змінюватися 24 лютого 2022 року, і зараз ми бачимо напрямок, у якому він може рухатися", – сказав Financial Times президент Фінляндії Александр Стубб.

Неназваний західний чиновник назвав "божевільним" те, як швидко нова адміністрація США налагоджує діалог з Москвою.

"Єдине, що [Європа] має зробити, — це дати Україні якомога більше, щоб вона могла краще сказати "ні" речам, які пхають їй в горлянку [США та Росія]", – сказав чиновник.

На екстреній зустрічі в Парижі європейські лідери обговорять ідеї своєї участі у закінченні війни в Україні. Зокрема це може бути розгортання європейських військ в Україні для охорони майбутньої лінії припинення вогню. Багатьох європейських лідерів також турбує те, що станеться з американською допомогою після закінчення війни і що можуть у цьому напрямку зробити самі європейці.

Проблемою для європейців також є те, що члени команди Трампа, схоже, не мають спільного погляду на те, як має закінчитися війна. І при цьому не зрозуміло, хто з них більше впливатиме на думку самого Трампа і хто матиме більшу роль у переговорному процесі.

Наприклад, більшість європейських лідерів добре сприйняли заяви спецпредставника Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога. А от новий держсекретар США Марко Рубіо не викликав у європейців особливої довіри.

Переговори щодо миру в Україні

Як писав УНІАН, команда Трампа поділилася з деякими союзниками в Європі планами щодо мирного врегулювання війни в Україні. Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що плани адміністрації Трампа "неортодоксальні", але мають шанси на успіх.

Тим часом німецький канцлер Олаф Шольц обурений тим, що США фактично викинули Європу з переговорного процесу щодо війни в Україні. Він наполягає на участі Європи в переговорах і закликав адміністрацію Трампа дати зрозуміти Путіну, що Європа і США продовжать підтримувати Україну.

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