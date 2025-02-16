Переговори про заморожування війни могли б покласти край бойовим діям і закласти основу для нового світового порядку.

Україна віддасть 20% своєї території Росії, мир буде гарантовано словом російського диктатора Путіна і багатонаціональними силами без американської участі. Ні США, ні НАТО загалом не будуть зобов'язані захищати Україну, якщо Росія знову нападе.

Про це йдеться в матеріалі видання The Telegraph. "Виродки", - сказав один британський військовий чиновник про американців, почувши про такий план.

"Очевидні ризики такого врегулювання - це одне, але європейську владу шокувало те, що Трамп і Путін, схоже, домовилися про це, не порадившись ні з ким", - написало видання.

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Журналісти нагадали, що хоча президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, це все одно було запізнілим, оскільки було ясно, що реальні дії вже відбулися між Трампом і Путіним.

Який вигляд має мир

Видання зазначило, що кінець війни, як його описав глава Пентагону Піт Хегсет, має такий вигляд: повернення України до кордонів 2014 року було б "нереалістичним", і Росії не потрібно віддавати українські землі, які вона захопила. Тому мається на увазі заморожування лінії фронту там, де вона перебуватиме на момент підписання будь-якої мирної угоди.

"Тому в обох сторін тепер є настійний стимул битися якомога сильніше протягом наступних тижнів і захоплювати стільки земель, скільки буде можливо", - зазначило видання.

Журналісти припустили, що буде торг територіями. Україна може запропонувати обміняти землю в Курській області на шматочок Харківської області, але навіть не дивлячись на це, Кремль все одно отримає 20% української землі.

Видання зазначило, що хоча спецпредставник США з питань України Кіт Келлогг заявив, що "Мінська 3.0" не буде, тим не менш, Мінські угоди дають певне уявлення про те, чого може вимагати від воюючих сторін будь-який новий договір.

Для початку, лінію фронту буде заморожено вздовж лінії зіткнення, і обидві сторони будуть зобов'язані вивести важке озброєння з цієї зони.

Європейська гарантія безпеки здається неможливою. Екс-генсекретар НАТО Андерс Фог Расмуссен оцінив, що чисельність військ, необхідних для охорони лінії припинення вогню, становитиме "від 50 до 100 тис. осіб". Колишній глава британської армії лорд Даннатт засумнівався у здатності його країни забезпечити достатню кількість військових для цієї місії.

У зв'язку з цим журналісти зазначили, що на найголовніше запитання - як попередити відновлення війни - Трамп ще не дав відповіді.

Британські військові чиновники заявили, що американців можна переконати надати повітряне прикриття для миротворчих сил в обмін на доступ до українських копалин.

"По всій Європі та світу це момент історичних масштабів. Однак єдине місце, де телефонна розмова Трампа з Путіним не справила великого враження - це сам фронт", - зазначило видання.

В окопах те, що відбувається в Мюнхені, не має значення, сказав командир міномета на ім'я Михайло. Він зазначив, що в районі Торецька ворог, як і раніше, атакує, українці намагаються їх стримати, і коли росіяни зберуть достатньо людей і техніки для ще одного великого наступу, танець починається знову, написало видання.

"Можливо, це тактика Великої війни. За межами окопів, як і століття тому, великі імперіалістичні держави збираються, щоб укласти угоду і встановити широкі сфери впливу за її межами. Тепер, як і тоді, світ чекатиме, щоб побачити, чи буде результатом стабільність - чи катастрофа", - підсумувало видання.

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