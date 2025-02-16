Канцлер закликав адміністрацію Трампа дати зрозуміти Путіну, що Європа і США продовжать підтримувати Україну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягає на участі Європи в переговорах щодо війни в Україні.

"Я впевнений, що не буде рішення, можливого без участі українців. І очевидно, якщо хтось хоче, щоб Європа брала участь у структурах миру в майбутньому, необхідно обговорити це з Європою та інтегрувати європейських лідерів у ці процеси ухвалення рішень", - зазначив він в інтерв'ю Bloomberg.

Шольц додав, що європейські країни в сукупності витрачають на Україну більше, ніж США:

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"І це підстава для того, щоб сказати, що всі повинні рахуватися з нами".

При цьому канцлер закликав адміністрацію президента США Дональда Трампа дати зрозуміти президенту Росії Володимиру Путіну, що Європа і США продовжать підтримувати Україну.

Він також зазначив, що Євросоюз має послабити свої спільні фіскальні правила, щоб надати державам-членам більше простору для інвестицій, щоб забезпечити більше витрат на оборону в Європі.

"Коли справа стосується Європи, я думаю, ми повинні допомогти кожній країні. Ми повинні змінити ці угоди, щоб це було здійсненно для країни", - заявив Шольц.

Переговори про завершення війни в Україні: заява Шольца

Нагадаємо, під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що під час переговорів нічого не має бути про Україну без України:

"Ми не погодимося на будь-яке рішення, яке призведе до поділу європейської та американської безпеки. Від цього виграє тільки одна людина - президент Путін".

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