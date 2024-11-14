Росія продовжує повільно просуватися на багатьох ділянках східного фронту, тоді як Україна зіткнулася з небезпечною нестачею людського ресурсу.

5 листопада 2024 року у Сполучених Штатах Америки відбулися вибори. Перемога республіканця Дональда Трампа викликала в Україні тривогу, але також і надію на те, що він може покласти кінець розвʼязаній Росією війні.

Про це пише ABC News. Зазначається, що деякі українські посадовці, командири, солдати, а також публічні особи заявили телеканалу та іншим ЗМІ, що сподівалися на перемогу Трампа на виборах, оскільки вбачали в цьому принаймні шанс закінчити війну.

Автори зазначають, що ці настрої відображають глибоке розчарування адміністрацією Байдена, яке поширилося в останні місяці серед українців. Багато людей вважають, що політика чинного президента США дає Україні достатньо для того, щоб ледь вижити, але не для того, щоб досягти перемоги чи навіть змусити ворога до чесних переговорів.

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Багато українців вдячні за надану допомогу, але висловлюють розчарування тим, що вони називають "самостримуванням" Байдена. Йдеться про запровадження обмежень на застосування деяких видів поставлених озброєнь та іноді повільним наданням допомоги через "перебільшені побоювання, що Росія продовжить ескалацію війни".

Прихід Трампа до влади дав Україні надію, заявив в інтерв'ю ABC News командир підрозділу безпілотників, що воює на сході України:

"Він занадто прямолінійна людина, яка не буде вдавати, що допомагає нам, як це робили демократи. Він сильніший за Байдена і готовий приймати сильні рішення".

Багато українців побоюються, що Трамп може скоротити допомогу. Однак дехто готовий ризикнути, оскільки вважає, що це "краще, ніж продовжувати йти шляхом, який знекровлює країну" і який, на думку багатьох, навряд чи приведе до повернення української території. Росія продовжує повільно просуватися на багатьох ділянках східного фронту, тоді як Україна зіткнулася з небезпечною нестачею людського ресурсу.

"Єдиний шлях, який залишився – це дипломатичний шлях", – сказав командир, що воює на сході, в інтерв'ю ABC News.

Та є й ті українці, які налаштовані набагато більш стримано, побоюючись, що Путін, маючи сильну позицію, зможе нав'язати свої умови на переговорах. Високопоставлений український військовий сказав ABC News, що побоюється, що переговори зараз можуть стати "фатальною помилкою", в результаті якої Україна назавжди втратить територію і не отримає достатнього захисту в майбутньому:

"Ви розумієте, чому Росія погоджується на переговори. Вони також загнані в глухий кут і втомилися. Вони хочуть перепочити і перегрупуватися".

Російський диктатор може використати будь-яке припинення вогню, для того, щоб переозброїтися, а потім знову знову завдати удару, попередив неназваний урядовець. За його словами, натомість Вашингтон має посилити Україну та вести переговори тоді, коли російські військові "дадуть ще більшу тріщину".

Водночас голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в інтерв'ю ABC News, що зараз занадто рано обговорювати конкретні плани. При цьому він зауважив, що Україна може погодитися на замороження війни, лише в тому випадку, якщо США нададуть "реальні гарантії безпеки", які не дадуть Москві використати перемир'я для переозброєння.

"Ми повинні знайти рішення, яке гарантуватиме людям, що після закінчення війни вона не повториться знову", – наголосив Арахамія, зазначивши, що реальні гарантії безпеки є для України пріоритетом "номер один".

Завершення війни в Україні

Дональд Трамп ще під час передвиборчої кампанії заявляв, що нібито здатен завершити війну в Україні за 24 години. Як саме, республіканець не уточнював.

У ЗМІ після перемоги Трампа на виборах лунали різні теорії – одна з ключових полягала в тому, що Україну можуть примусити до територіальних поступок. Серед інших імовірних варіантів, про які писали ЗМІ, – відмова від вступу до НАТО на 20 років.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс повинен допомогти Україні завершити розв'язану Росією війною переговорами, але з позиції сили. За його словами, Київ може вирішувати, коли починати переговори з Росією про завершення війни, а країни НАТО мають продовжувати надавати Україну військову допомогу.

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