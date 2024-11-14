За словами Рютте, країни-члени Альянсу повинні продовжувати надавати Україну військову допомогу.

Північноатлантичний альянс (НАТО) повинен допомогти Україні завершити розв'язану Росією війною переговорами, але з позиції сили. Про це під час спільної пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

За його словами, лише Київ може вирішувати, коли починати переговори з Росією про завершення війни. Водночас країни-члени НАТО повинні продовжувати надавати Україну військову допомогу, щоб вона могла вести переговори з позиції сили.

"Лише уряд України може вирішувати, чи починати переговори з Росією, і як завершити цю війну. Але вони повинні робити це з позиції сили. Саме тому нам необхідно продовжувати доставляти в Україну оборонну допомогу, щоб дозволити їм бути на позиції сили, коли вони прийматимуть таке рішення", - підкреслив генсек НАТО.

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Рютте також вкотре повторив, що шлях Києва до членства в НАТО є незворотним:

"Ми будуємо "міст", з виділенням 40 млрд євро, зі створенням Командування у Вісбадені, з усіма безпековими угодами, які союзники уклали з Україною на двосторонньому рівні. Це все внесок у майбутнє України в НАТО".

Співпраця України з НАТО - останні новини

Днями генсек НАТО Марк Рютте зробив заяву щодо підтримки України. За його словами, Україна "готується до найважчої зими" з початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

Як сказав Рютте, "ми повинні підвищити ціну для Путіна і його авторитарних погроз, надавши Україні підтримку, необхідну для зміни траєкторії конфлікту".

Раніше УНІАН повідомляв, що Місія Євросоюзу з підготовки ЗСУ взаємодіятиме з НАТО. Мандат Місії ЄС продовжено до 15 листопада 2026 року.

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