Загальна тенденція полягає в більш масштабних і регулярних атаках безпілотників РФ.

Росія збільшила інтенсивність своїх атак безпілотників дальнього радіусу дії на українські міста приблизно на 44% за тиждень після перемоги обраного президента Дональда Трампа на виборах, показує аналіз ABC News.

Зазначається, що перемога Трампа на виборах, підтверджена в ранні години 6 листопада, збіглася зі зростанням використання Москвою ударних безпілотників іранського виробництва Shahed для бомбардування українських цілей по всій країні.

За тиждень після перемоги Трампа Росія запустила 641 ударний безпілотник на Україну, згідно зі щоденними даними, опублікованими Військово-повітряними силами України, - у середньому понад 91 безпілотник на день.

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Проте загальна тенденція полягає в більш масштабних і регулярних атаках безпілотників, пише видання.

"У найближчі кілька місяців до 20 січня ми очікуємо значного збільшення кількості запусків у бік України", - розповів колишній офіцер Служби безпеки України Іван Ступак.

За його словами, кількість атак російських безпілотників останніми місяцями неухильно зростає. У серпні було 818 запусків, у вересні - 1410, а в жовтні - 2072, сказав він. Ступак припустив, що намір Москви - завдати Україні якомога більшої шкоди до зміни адміністрації США.

Зазначається, що зростання кількості дальніх атак Росії відбувається паралельно зі зростаючою інтенсивністю наземних атак, водночас на сході України, у західній Курській області Росії тривають важкі бої, а українські командири готуються до очікуваного наступу на півдні Запорізької області.

"В обох сторін є двомісячне вікно для маневру, перш ніж Трамп повернеться до Білого дому, пообіцявши під час кампанії закінчити війну "за 24 години", змусивши Київ і Москву сісти за стіл переговорів", - сказано в матеріалі.

Росія підвищує ставки, "тому що вони хочуть поставити Україну в максимально складну ситуацію до інавгурації Трампа", - заявив Олег Ігнатов, старший аналітик по Росії аналітичного центру International Crisis Group. Він додав:

"Для Росії добре бути максимально сильною. Події на місцях мають свою власну логіку, що виходить за рамки суто політичної".

Очікується, що Україна захоче продовжити власні дальні удари, використовуючи свій арсенал безпілотників, що швидко розвивається і є далекобійним.

"Україна продовжуватиме завдавати такі удари так довго, як це можливо. Перш за все, Україна зацікавлена у знищенні величезних складів боєприпасів, нафтопереробних заводів і об'єктів", - заявив Ступак.

Атаки РФ на Україну

Після масованих атак дронами Росія, схоже, взяла певну оперативну паузу, повідомив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

За його словами, цієї ночі російські дрони майже не тероризували південь України. На його думку, це може бути пов'язано з дефіцитом дронів у РФ, зокрема, з Ірану, адже Росія скоріше за все ще не вийшла на достатній рівень власного виробництва.

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