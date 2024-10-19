До цього проєкту долучаться ще кілька країн-підписантів.

Україна та Німеччина уклали угоду про негайне посилення української протиповітряної оборони. Відповідний документ своїми підписами на засіданні міністрів оборони G7 засвідчили міністр оборони України Рустем Умєров та його німецький колега Борис Пісторіус.

Про це повідомив очільник Міноборони України на своїй сторінці у Facebook. За його словами, ця угода передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних сил України.

Окрім України, до цього проєкту долучаться ще п’ять країн-підписантів. Йдеться про Німеччину, Бельгію, Норвегію, Нідерланди та Данію.

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"Досягаємо конкретних кроків, які забезпечать захист цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури", – написав Умєров.

Він подякував Німеччині за ініціативу та всім країнам-учасницям за сильний внесок у безпеку України.

Посилення української оборони: нова зброя від партнерів

Німеччина передала Україні новий великий пакет військової допомоги, а також анонсувала передачу найближчим часом керованих ракет AIM-9L для F-16 і тисяч дронів. До нової поставки увійшли, зокрема, танки LEOPARD 1 A5.

Тим часом міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що перші літаки Mirage-2000 будуть надані Україні на початку наступного року. Також Франція готуватиме пілотів для цих літаків.

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