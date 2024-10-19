Україна отримає перші літаки "Міраж" на початку 2025 року.

Франція навчить українських пілотів керувати літаками Mirage-2000. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро сказав на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою у Києві.

Барро заявив, що допомога Франції для України проявляється у конкретних прикладах, і зокрема, у сфері оборони надається обладнання і техніка.

"Перші літаки Mirage-2000 будуть надані Україні на початку наступного року. Також Франція готуватиме пілотів для цих літаків", - наголосив Барро.

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Крім того, він сказав, що Франція продовжує докладати зусиль, аби допомогти ремонтувати обладнання і техніку безпосередньо в Україні.

Також Франція є першою країною, яка займається підготовкою цілої української бригади, яка названа на честь Анни Київської.

Барро додав, що Франція з початку війни надала більше 3 млрд євро допомоги для цивільної сфери.

"Треба завадити тому, що світ рухався до хаосу. Тому, треба докласти зусиль, щоб до реалізації плану перемоги, запропонованого паном Зеленським, було залучено якомога більше країн", - наголосив Барро.

Як підтвердив французький міністр, Франція підтримує план перемоги України.

"Вчора Франція, Німеччина, Велика Британія та представники Євросоюзу зібралися для того, щоби підтвердити свої зусилля по допомозі Україні. Ви зрозуміли, що Україна, незважаючи на усі труднощі, є і залишатиметься нашим пріоритетом. Володимир Путін зробив велику помилку, оскільки ніщо не зможе похитнути нашу рішучість. І хоча Росія Путіна продовжує свою криваву війну, яка не має виправдання, Франція допомагатиме і підтримуватиме Україну", - заявив Барро.

Окремо французький міністр зазначив, що стосовно можливості завдання далекобійних ударів по території Росії позиція Франції була висловлена президентом Еммануелеи Макроном.

"Удари по російському тилу - це право України в рамках її законного права на оборону, і що може бути корисно і це має бути скоординоване з союзниками", - сказав Барро

Разом з тим, коментуючи інформацію в медіа про залучення солдат Північної Кореї до війни Росії проти України, Барро відзначив, що якщо це буде правдою, то такі дії матимуть серйозні наслідки, оскільки вестимуть війну до нових маштабів її ескалації.

"Така інформація свідчить також, що Росія Володимира Путіна має все більше й більше складнощів для протистояння Україні", - сказав Барро.

Літаки Mirage 2000 для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня 2024 року, міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню офіційно заявив, що на початку наступного року Франція передасть Україні винищувачі Dassault Aviation Mirage 2000-5F. Наразі ці літаки проходять модернізацію, щоб відповідати стандартам Повітряно-космічних сил Франції.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що літаки Mirage 2000, які Україна отримає на початку 2025 року від Франції, не стануть серйозним проривом для зміни ситуації на фронті.

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