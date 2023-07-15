Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, зазначив, що МКС оцінить дії ПАР.

Південно-Африканська Республіка (ПАР) повинна вчинити "правильно" і дотримуватися міжнародного права, якщо російський президент Володимир Путін приїде на саміт БРІКС у Йоганнесбург.

Про це заявив головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан, який видав ордер на арешт Путіна, передає Голос Америки. "ПАР десятиліттями відчувала злочин проти людства, злочин апартеїду, не думаю, що їм потрібні мої уроки. Вони добровільно приєдналися до МКС, вони знають, що таке закон, думаю, що вони вчинять правильно", – прокоментував Хан.

"Ми оцінимо, що насправді відбувається на саміті БРІКС, і відповідним чином відреагуємо", - сказав прокурор МКС.

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Нагадаємо, у березні МКС видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової за звинувачення у воєнному злочині – незаконній депортації дітей з окупованих територій України. Оскільки суд не проводить заочних процесів, Путіна мають арештувати і передати суду в Гаазі.

Саміт БРІКС у ПАР

ПАР, яка цього року приймає саміт лідерів Бразилії, РФ, Індії та Китаю, надала дипломатичний імунітет усім офіційним особам, які приїдуть на захід. Це означає, що Путін зможе в'їхати у країну, незважаючи на ордер МКС. У ПАР зауважили, щ це стандартний протокол і він не може мати перевагу над ордером на арешт МКС.

При цьому МЗС країни повідомило, що не отримало підтвердження того, що Путін приїде на саміт. Хоча неофіційно влада ПАР намагається відмовити російського президента від поїздки.

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