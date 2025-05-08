Такі заяви Трампа розраховані не на Україну, а на внутрішню американську аудиторію.

Президент США Дональд Трамп відкрито заговорив про те, що Росія має намір окупувати усю територію України, щоб пояснити американським виборцям складність припинення війни в Україні. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Youtube-каналу РБК-Україна.

Радник керівника ОП вважає, що президент США працює на внутрішню американську аудиторію, коли каже, що Росія має відмовитися від окупації усієї України. Тому до цих заяв Трампа треба ставитися спокійно, переконаний він.

"Це не розраховано на Україну. Це не розраховано на нас з вами. Це розраховано виключно на внутрішній американський політичний ринок. Виключно для того, щоб пояснити, чому немає таких швидких результатів, чому немає швидкого домінування Сполучених Штатів у ключовій на сьогоднішній день на європейському континенті війні, яка буде впливати на правила поведінки на десятиріччя вперед", - відзначив Подоляк.

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На його думку, Трамп намагається таким чином пояснити американським виборцям, чому так складно досягти результатів з припинення війни Росії проти України.

"У даному випадку він говорить, що Росія масштабна, ресурсна, велика мілітарна країна, з якою, безумовно, було би тяжко справитися. Вони втрутились, вони, принаймні, зупинили просування Росії", - сказав Подоляк.

Радник керівника ОП відзначив, що треба розуміти перспективи, які були у "руського міра" в Україні, а саме, російські плани передбачали "заселення території України такими найбільш маргінальними гопніками з російської глибинки".

"Інше питання, що три роки чинити опір, настільки ефективно, як це робить Україна, це вже мало б підкоригувати ці всі плани", - сказав Подоляк.

Заяви Трампа про війну в Україні

Як повідомляв УНІАН, Трамп під час інтерв'ю для телеканалу NBC News визнав, що Росія прагне завоювати усю Україну, і що російському диктатору Володимиру Путіну потрібна не лише частина української землі.

Трамп сказав, що Росії треба відмовитися від усієї України, коли у нього запитали, на які поступки має піти РФ.

Водночас, як стверджує Трамп, якби він не втрутився, то росіяни б зараз билися за всю територію України.

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