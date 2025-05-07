Американський лідер відреагував на слова Венса про те, що Росія вимагає на переговорах занадто багато.

Настав час "ухвалювати рішення" для врегулювання війни в Україні. Таку заяву зробив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час церемонії приведення до присяги посла США в Китаї Девіда Пердью.

Під час спілкування президента США з пресою Трампа запитали про слова Венса щодо того, що Росія вимагає занадто багато, коли йдеться про завершення війни в Україні. Трамп зауважив, що "така імовірність є", адже Венс "може дещо знати", чого не знає він сам.

"Я займався цим і деякими іншими справами. Але ми наближаємося до точки, коли треба ухвалювати певні рішення. Мені це не подобається", – додав американський лідер.

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Він також заявив, що проголошує 8 травня Днем перемоги у Другій світовій війні. Раніше у США його не відзначали, і, на думку Трампа, Штати теж мають це робити, враховуючи роль країни у перемозі.

"Я радий повідомити, що я щойно підписав прокламацію, яка офіційно проголошує завтрашній день Днем Перемоги у Другій світовій війні. Ми відзначатимемо 80-річчя перемоги Америки в цій війні. По всій земній кулі наші союзники святкують цього тижня і тільки у нас досі не було гідного свята. Хоча та Перемога була досягнута в основному завдяки нам. Подобається вам це чи ні. Ми вступили в ту війну і перемогли в ній. Нам добряче допомогли в цьому інші прекрасні народи, наші союзники. Але думаю, ні в кого не повернеться язик заперечувати той факт, що ми були домінуючою силою в тій війні", – наголосив Трамп.

Крім того, американський президент анонсував започаткування ще одного святкового дня – на честь перемоги у Першій світовій війні.

Війна в Україні: важливі заяви американського керівництва

7 травня віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив кілька важливих заяв щодо війни в Україні. Зокрема, за його словами, Росія вимагає "занадто багато" на переговорах.

Він також зазначив, що США хочуть прямих переговорів між Україною і Росією. Водночас, за його словами, Штати більше не наполягають на укладенні перемирʼя на 30 днів, яке стало б передумовою для предметних переговорів про довготривалий мир.

"Росіяни сказали, що "30-денне припинення вогню не відповідає нашим стратегічним інтересам". Тому ми повинні спробувати вийти за межі одержимості 30-денним припиненням вогню та зосередитися на тому, як має виглядати довгострокове врегулювання", – додав Венс.

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