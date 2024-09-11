Індія має стати модератором на переговорах, переконаний український посол.

Україна хоче, щоб Індія "модерувала" переговори між Києвом і Москвою та використовувала свої зв’язки з Росією, щоб переконати Кремль приєднатися до мирних переговорів. Про це заявив посол України в Індії Олександр Поліщук, пише Bloomberg.

За його словами, Україна запропонувала Індії провести мирний саміт до листопада цього року з метою припинення конфлікту, але поки неясно, чи погодиться Нью-Делі.

"Якщо Індія прагне отримати постійне місце в Раді Безпеки ООН, щоб служити власним інтересам, вона встановлює планку занадто низько", — сказав Поліщук, натякаючи на недостатні зусилля Індії у припиненні російської агресії в Україні.

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Як зазначає Bloomberg, раніше Нью-Делі погодився передавати повідомлення між Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, але не бажає бути більш активним.

Індія не повинна задовольнятися тим, що грає роль "листоноші, який передає повідомлення між Україною та Росією", а має відігравати більш "надійну роль", – сказав Поліщук.

Перспектива мирних переговорів з РФ

Як писав УНІАН, минулого тижня президент Зеленський повідомив, що на другому мирному саміті Україна представить свій план мирного врегулювання з РФ. На саміт, який, як очікується, має відбутися цієї осені, хочуть запросити і представників РФ.

Напередодні колишній міністр оборони РФ, а нині секретар Радбезу Сергій Шойгу вперше за довгий час зробив гучну заяву. Він озвучив тезу, яку, ймовірно, розділяє Кремль: Росія не піде на мирні переговори з Україною, доки не поверне собі контроль над Курською областю.

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