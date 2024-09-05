На другий саміт буде запрошено й представників РФ, повідомив український президент.

Триває війна в Україні, і Київ спільно з партнерами підготує до розгляду на наступному саміті миру, на який запросять також й представників РФ, детальний план закінчення війни.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтервʼю NBC News. "Ми підготуємо, як ми сказали, детальний план закінчення війни. Підготуємо з партнерами, які підтримали комюніке першого саміту. Ми пропрацюємо кожен пункт цих криз, які приніс Путін. Ми пропрацюємо наш варіант закінчення війни", - сказав український президент.

Зеленський підкреслив, що "чим більше країн доєднаються, тим більше країн глибоко розумітимуть детально цей план". За словами глави держави, цей план буде запропоновано до розгляду на другому Саміті миру, й "обов'язково там мають бути присутні представники Росії".

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"Ми це розуміємо, що без російської сторони закінчити цю війну дипломатично дуже складно. І це нам зрозуміло. І всі країни нас просили, щоб на другому саміті представники Росії були. Ми сказали: ми не проти, ми все розуміємо, давайте підготуємо план і покличемо їх", - сказав Зеленський.

Новини України про переговори - що вже відомо

Як повідомляв УНІАН, 15−16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру, ініційований Україною. За його підсумками було оприлюднено спільне комюніке про основи миру, яке відразу підтримали 80 країн і 4 організації. Інші країни поступово продовжують долучатись до цього комюніке.

Основні тези документа:

ЗАЕС має працювати під повним суверенним контролем України;

доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях має бути відновлено;

усі військовополонені мають бути звільнені, цивільні повернуті в Україну.

"Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення і діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили в майбутньому вжити конкретних заходів у вищевказаних сферах із подальшим залученням представників усіх сторін", - ідеться в документі. У липні Володимир Зеленський повідомив, що план для другого саміту миру мають підготувати вже до листопада.

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