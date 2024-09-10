За його словами, наразі передумов для переговорів про встановлення миру немає.

Колишній міністр оборони РФ, чинний секретар Радбезу Сергій Шойгу заявив, що переговори з Україною неможливі, поки ЗСУ перебувають на території Курської області.

Як заявив Шойгу в інтерв'ю російським пропагандистам, переговорів не буде, поки ЗСУ нібито вчиняють "ядерний терор", маючи на увазі нібито плани щодо захоплення Курської АЕС.

"Ми з терористами жодних переговорів не вели, не ведемо і не будемо вести. А саме такими вони є. Прагнення влаштувати ядерний терор щодо Курської атомної станції, це ніщо інше ніж верхній рівень тероризму", - заявив Шойгу.

За словами генерала-невдахи, ЗСУ нібито прямували до Курської АЕС, щоб захопити її.

"Доки ми не відкинемо їх зі своєї території, ми, звісно, ніяких переговорів з ними не вестимемо", - сказав він.

Мирні переговори з Росією

Як писав УНІАН, президент Зеленський підтвердив, що Київ спільно з партнерами готує до розгляду на наступному саміті миру, на який запросять також і представників РФ, детальний план закінчення війни. Однак у Росії попереджають, що не підуть на запропоновану Україною формулу миру, оскільки вона передбачає відновлення міжнародно визнаних кордонів України.

Нещодавно Путін говорив, що переговори мають базуватися на "мирному плані", проєкт якого було підготовлено навесні 2022 року. Цей план передбачає фактичну капітуляцію України.

Днями стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готує "мирний план" для України. За інформацією La Repubblica, він передбачає збереження за РФ раніше захоплених українських територій.

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