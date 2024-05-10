Говорячи про перспективи вступу України до НАТО, Стубб заявив, що цей процес "є незворотним".

Наразі єдний шлях до миру в Україні – через поле бою. Таку заяву зробив президент Фінляндії Александр Стубб.

"Потрібно з чогось починати шлях до миру. Після розмови із Зеленським у мене з'явилося відчуття, що існує щире прагнення миру", – наголосив він в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Він також зауважив, що Зеленський запросив лідерів низки країн на саміт миру, що має пройти у Швейцарії 15-16 червня 2024 року. Президент Фінляндії висловив сподівання, що участь у заході візьме "якнайбільше голів держав і урядів і що відбудеться зустріч з Росією"

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"Це також може статися непомітно", – додав Стубб. Проте він наголосив, що зараз "єдиний шлях до миру лежить через поле бою".

Водночас говорячи про перспективи вступу України до НАТО, Стубб заявив, що цей процес "є незворотним".

Війна в Україні: заяви західних лідерів

Президент Чехії Петр Павел вважає, що протягом війни в Україні Захід був дуже обережний у своїй підтримці. Але якби допомога була надана раніше, ситуація могла б бути зовсім іншою.

Водночас Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що західні країни не засвоїли урок з російського вторгнення в Україну. Під час своєї першої програмної промови на посаді міністра закордонних справ за межами парламенту він закликатиме Захід стати жорсткішим та наполегливішим.

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