За словами Гвідо Крозетто, західний світ помилявся стосовно введення обмежень проти РФ.

Санкції проти Росії наразі не дали жодного ефекту. Про це в інтерв'ю Il Messaggero сказав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

За його словами, російський газовий монополіст "Газпром" "веде бізнес як ніколи".

"Але якщо ми не можемо навіть оподатковувати гігантські мережі, які належать Заходу, чому ми думаємо, що ми можемо економічно зупинити такі держави, як Росія, які також торгують з усією земною кулею, в якій Захід зараз є маленькою частиною?" - каже політик. Відео дня

Він також зазначив, що західний світ помилявся стосовно введення санкцій проти Росії.

"Багато разів ми поводимося так, ніби світ не змінився. Ми схожі на тих французьких дворян, які не усвідомлювали, що їхні палаци не захистять їх від нового класу голодних людей, який ось-ось прийде. Ми завжди думали, що Заходу достатньо, щоб зупинити Росію, а санкції є результатом того, що ми все ще застрягли в ідеї, що світ є нашим світом. Натомість світ набагато більший, і ми можемо вирішити цю кризу лише залучивши всіх: спочатку перемир’ям, а потім миром", - резюмував Крозетто.

Санкції проти РФ - останні новини

У Євросоюзі взялися за нові санкції проти Росії. Під удар потраплять не тільки російські компанії, а також із Туреччини, ОАЕ і Гонконгу.

Зокрема, ЄС розглядає можливість введення санкцій проти більш ніж десятка компаній, які продовжують постачати в Росію підсанкційні товари.

На початку квітня ЄС взявся готувати 14-й пакет санкцій проти РФ. Основна мета пакету - обмежити здатність Росії обходити вже запроваджені обмеження.

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