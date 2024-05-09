За його словами, існує багато паралелей між витоками Другої світової війни та війною в Україні.

Протягом усієї війни в Україні Захід був дуже обережний у своїй підтримці. Але якби допомога була надана раніше, ситуація могла б бути іншою, вважає президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю ARD.

"Я б не сказав, що він (Захід) втратив надію, але протягом усієї війни в Україні Захід був дуже обережним у своїй підтримці. Від самого початку він прагнув не допустити ескалації конфлікту. Кожен новий етап довго обговорювався, перш ніж він був остаточно реалізований. Якби ми пропустили цей період обговорень і оцінювання ризиків, Україна отримала б цю допомогу на кілька місяців, а можливо, і років раніше, і ситуація могла б бути іншою. Ми маємо винести уроки з минулого і надати допомогу зараз у максимально можливому обсязі і якнайшвидше, щоб запобігти подальшій втраті Україною територій і людських життів", – наголосив він.

За словами чеського президента, варто пам'ятати, як виникають війни, бо існує багато паралелей між витоками Другої світової війни та війною в Україні. Він згадав про приклад Чехословаччини, де німецька меншина в прикордонних районах послужила "приводом" для гітлерівського вторгнення. У випадку з Росією та Україною "приводом" назвали "російськомовну меншину" на сході.

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"І так само, як ми нещодавно повелися з Росією, ми не хотіли визнати, що Гітлер справді міг почати війну такого масштабу. Західні союзники Чехословаччини в той час вважали, що зможуть врятувати світ, пішовши на поступки Гітлеру. І як же вони помилялися! І сьогодні багато людей схильні говорити: "Давайте поступимося Путіну, віддамо йому шматок України, і війна закінчиться, і настане мир". Можливо, нам варто поглянути на історію і винести з неї уроки для сьогоднішнього дня", – резюмував він.

Війна в Україні: інші заяви західних лідерів

Президент Чехії Петр Павел каже, що зараз важливо всіляко підтримувати Україну, щоб вона могла дати зрозуміти російському агресору, що немає сенсу продовжувати війну. За його словами, поки Москва продовжує мати бодай якусь надію на успіх, у неї немає жодних підстав вести мирні переговори.

Зі свого боку міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Путіну потрібна вся Україна, і більше того, "ніхто нас не запевняє, що він зупиниться на Україні". При цьому він вважає, що поява російських військ у Києві стала б серйозним дестабілізуючим фактором у Європі і неминуче призвела б до "зіткнення з іншими країнами, які не прийняли б російські танки на кордоні".

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