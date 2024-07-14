Саміт НАТО став успішним для України, оскільки вона отримала офіційне підтвердження незворотності шляху до альянсу та збільшення зобов’язань союзників надавати військову підтримку.
Про це сказав президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв’ю Голосу Америки. Він зауважив, що "немає гарної відповіді" на запитання, наскільки ближчою стала Україна до членства, адже єдиною справжньою гарантією безпеки є ст. 5 договору НАТО, але Україна наразі не підпадає під її дію.
Членство в НАТО, на думку Рінкевічса, є єдиною справжньою гарантією безпеки для України. Попри підписання двосторонніх безпекових угод з країнами-союзниками, а також підписання на саміті Українського безпекового компакту, Україна не отримала справжньої гарантії безпеки, сказав він.
"[Компакт] надає велику підтримку, озброєння та навчання українських військових. Але потрібно визнати, що єдина наявна безпекова гарантія – це п’ята стаття", – зауважив він.
На думку президента Латвії, довжина так званого "мосту до членства" може залежати від декількох факторів, головним з яких є підтримка союзників.
"Боротьба з російською агресією, збільшення поставок зброї та боєприпасів, зняття всіх обмежень на використання цієї зброї та ракет, які ми відправляємо - це те, що потрібно вирішити зараз. Деякі країни-члени досі мають обмеження і я сподіваюся, що їх скасують", - підкреслив він.
Рінкевичса висловив думку, що вжиття кількох ключових кроків найбільше допоможуть Україні. По-перше, це надання всієї необхідної зброї. По-друге – зняття будь-яких обмежень на її використання. По-третє продовження введення санкцій проти РФ і Білорусі з боку Заходу. Четвертим кроком є юридичні обов’язки щодо України, що стосується злочину агресії.
"Якщо РФ побачить, що ми маємо успіх, вона шукатиме миру", - висловив переконання Рінкевичс і додав, що в даний час "Росія не зацікавлена", тому будь-яка угода неможлива.
Саміт НАТО у Вашингтоні
З 9 по 11 липня у Вашингтоні проходив саміт НАТО, на якому було зроблено кілька гучних заяв, зокрема про створення "мосту" до членства України в НАТО.
11 липня на полях саміту НАТО було підписано Український договір (Ukraine Compact). Документ буде координувати та прискорювати допомогу Україні в сфері безпеки. Підписантами стали понад 20 країн.