Також він назвав умову, за якої Кремль таки почне шукати шлях до миру.

Саміт НАТО став успішним для України, оскільки вона отримала офіційне підтвердження незворотності шляху до альянсу та збільшення зобов’язань союзників надавати військову підтримку.

Про це сказав президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв’ю Голосу Америки. Він зауважив, що "немає гарної відповіді" на запитання, наскільки ближчою стала Україна до членства, адже єдиною справжньою гарантією безпеки є ст. 5 договору НАТО, але Україна наразі не підпадає під її дію.

Членство в НАТО, на думку Рінкевічса, є єдиною справжньою гарантією безпеки для України. Попри підписання двосторонніх безпекових угод з країнами-союзниками, а також підписання на саміті Українського безпекового компакту, Україна не отримала справжньої гарантії безпеки, сказав він.

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"[Компакт] надає велику підтримку, озброєння та навчання українських військових. Але потрібно визнати, що єдина наявна безпекова гарантія – це п’ята стаття", – зауважив він.

На думку президента Латвії, довжина так званого "мосту до членства" може залежати від декількох факторів, головним з яких є підтримка союзників.

"Боротьба з російською агресією, збільшення поставок зброї та боєприпасів, зняття всіх обмежень на використання цієї зброї та ракет, які ми відправляємо - це те, що потрібно вирішити зараз. Деякі країни-члени досі мають обмеження і я сподіваюся, що їх скасують", - підкреслив він.

Рінкевичса висловив думку, що вжиття кількох ключових кроків найбільше допоможуть Україні. По-перше, це надання всієї необхідної зброї. По-друге – зняття будь-яких обмежень на її використання. По-третє продовження введення санкцій проти РФ і Білорусі з боку Заходу. Четвертим кроком є юридичні обов’язки щодо України, що стосується злочину агресії.

"Якщо РФ побачить, що ми маємо успіх, вона шукатиме миру", - висловив переконання Рінкевичс і додав, що в даний час "Росія не зацікавлена", тому будь-яка угода неможлива.

Саміт НАТО у Вашингтоні

З 9 по 11 липня у Вашингтоні проходив саміт НАТО, на якому було зроблено кілька гучних заяв, зокрема про створення "мосту" до членства України в НАТО.

11 липня на полях саміту НАТО було підписано Український договір (Ukraine Compact). Документ буде координувати та прискорювати допомогу Україні в сфері безпеки. Підписантами стали понад 20 країн.

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