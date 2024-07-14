НАТО підтримає Україну у знищенні російських літаків, але не буде залучене безпосередньо у конфлікт з РФ.

НАТО буде підтримувати Україну зброєю, але не планує перетинати "червону лінію" щодо участі Альянсу у війні з Росією. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі телемарафону, коментуючи ідею щодо можливості Польщі збивати ракети над територією України.

"НАТО буде підтримувати Україну і ми зараз збільшили свою підтримку, зокрема за рахунок різних систем ППО. Звісно, F-16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше нових наземних систем ППО і боєприпаси до тих, що вже є. Це будуть і Patriot, і тактичні системи, NASAMS", - сказав Столтенберг.

Проте, відповідаючи на питання, щодо того, щоб Польща могла збивати російські ракети над територією України, він заявив, що цю "червону лінію" НАТО не перетне.

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"Політика НАТО незмінна - ми не будемо брати участь в цьому конфлікті, ми не станемо його частиною. Ми підтримаємо Україну у знищенні російських літаків, але НАТО не буде залучене безпосередньо", - наголосив він.

Польща могла б збивати російські ракети

Раніше видання Politico писало, що Варшава розглядає можливість збивати ракети, які запускають російські війська. В кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що цю пропозицію, спочатку висунуту Києвом, розглядають, і її внесено до спільної угоди з оборони, підписаної двома країнами.

Водночас Владислав Косиняк-Камиш, міністр оборони країни, заявив, що цей крок потребуватиме схвалення з боку союзників по НАТО через побоювання з приводу можливої ескалації.

"Якщо НАТО не ухвалить такого рішення, Польща не ухвалюватиме його самостійно", - сказав він.

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