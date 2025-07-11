Путін вважає, що його перевага на полі бою зростає, і не розглядає жодних компромісів.

Російський лідер Володимир Путін, схоже, несприйнятливий до гучних погроз президента США Дональда Трампа і планує продовжувати війну в Україні до остаточного досягнення своїх цілей.

Як пише редакторка Le Monde Сільві Кауфман у статті для Financial Times, Трамп тепер змушений замислитися над перспективою затяжного конфлікту, оскільки Путін сповнений рішучості досягти своєї кінцевої мети - підпорядкувати Україну за будь-яку ціну, а українці зі свого боку демонструють непохитну рішучість протистояти Росії.

"Двічі за останні два тижні в тривалих телефонних розмовах із Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном російський лідер ясно дав зрозуміти: будь-яке рішення має бути спрямоване на усунення того, що він називає "корінними причинами" конфлікту. На його думку, це означало б повернення кордонів НАТО до кордонів 1997 року і позбавлення України будь-якої форми суверенітету. Ось вам і дух компромісу", - зазначає Кауфманн.

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Вона зазначає, що Путін вважає, що його перевага на полі бою зростає. При цьому програш у цій війні для нього немислимий, оскільки він побудував економіку своєї країни і свою легітимність навколо неї.

Водночас для українців поразка означала б просто кінець України, зазначає Кауфманн.

"Те, як російська влада захоплює захоплені нею території на Сході, методично знищуючи будь-які ознаки національної ідентичності та культурної спадщини, свідчить про глибину прихильності Путіна до заперечення існування України як нації".

При цьому українці також можуть продовжувати боротися, незважаючи на нищівні втрати і брак особового складу. Просування російських військ, незважаючи на всю їхню міць і військову економіку, було разюче повільним, а ЗСУ, як і раніше, здатні завдавати нищівних ударів по супротивнику, підкреслює Кауфманн.

При цьому вона попереджає, що невизначеність стратегії Трампа щодо Росії та України має підштовхнути Європу до подальшого озброєння України.

"Багато хто в Європі, заплутавшись у цій суперечці, підозрює, що Трамп може втратити інтерес до України і переключитись на більш близькі йому питання, як він це зробив із Північною Кореєю у свій перший термін. Тоді обов'язок європейців - допомогти Україні дати відсіч російському агресору самостійно. Поразка для них теж неприпустима", - зазначає Кауфманн.

США і війна в Україні

Багато оглядачів відзначають прозріння Трампа після того, як він почав критикувати Путіна за небажання закінчувати війну. Редактор The Telegraph з питань оборони та закордонних справ Кон Кофлін зазначив, що гнів Трампа однозначно зіграє на руку Україні.

Раніше президент США Дональд Трамп в інтерв'ю NBC заявив, що розчарований Росією і планує зробити в понеділок "важливу заяву".

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