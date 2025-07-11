Трамп заявив, що розглядає можливість санкцій.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований Росією і планує зробити в понеділок "важливу заяву".

"Я розчарований у Росії, але подивимося, що станеться в найближчі кілька тижнів"", - сказав Трамп в інтерв'ю NBC News, відмовившись вдаватися в подробиці.

При цьому він пообіцяв зробити важливу заяву.

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"Думаю, в понеділок я зроблю важливу заяву про Росію", - сказав президент США.

В інтерв'ю Трамп знову розкритикував президента Росії Володимира Путіна за триваючі напади Росії на Україну. Він також сказав, що очікує, що Сенат ухвалить більш жорсткий законопроєкт про санкції проти Росії, автором якого є сенатор Ліндсі Грем із Південної Кароліни.

"Я сам вирішу, чи хочу я його використовувати", - сказав Трамп. "Вони ухвалять дуже серйозний і дуже жорсткий законопроєкт про санкції, але президент сам вирішить, чи хоче він його застосовувати".

Він додав, що не знає про призупинення постачання запланованої партії зброї в Україну, оголошене міністром оборони Пітом Гегсетом.

"Я нічого про це не знаю", сказав Трамп, додавши, що Гегсет "відмінно справляється".

Трамп і постачання зброї Україні

Раніше видання Reuters писало, що Трамп уперше за час другої каденції планує використати президентські повноваження для постачання озброєння Україні. Може йтися про зброю на загальну суму близько 300 мільйонів доларів.

Також в інтерв'ю NBC Трамп розкрив, що США постачатимуть зброю Україні через НАТО. Її вартість повністю оплачуватиме Альянс.

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