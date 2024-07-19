Видання зазначило, що очільник Кремля надіється, що останні політичні події США відвернуть увагу від допомоги Києву.

Російський диктатор Володимир Путін сподівається, що в якийсь момент США втомляться допомагати Україні. Кремль робить ставку на обрання Дональда Трампа новим президентом Америки, але це не принесе йому бажаної перемоги на полі бою, повідомляє The New York Times.

"Стратегію Путіна щодо перемоги над Україною можна підсумувати в одному показовому моменті в його лютневому інтерв’ю з колишнім телеведучим Такером Карлсоном. Говорячи про можливість активізації втручання США в Україну, російський лідер запитав американців: "У вас немає чим зайнятися краще?"", - зазначило видання.

У матеріалі наголосили, що після кількох бурхливих тижнів в американській політиці російський правитель, здається, ближче, ніж будь-коли, до отримання відповіді, яку він шукає. Адже найважливіший союзник України Джо Байден охоплений найбільшою політичною кризою за час свого перебування на посаді, а його колеги-демократи закликають відмовитися від президентських перегонів.

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"Загалом, події американської зовнішньої політики можуть наближатися до очікувань Путіна: спрямовані всередину світу, який дбає про Україну набагато менше, ніж росіян, що робить лише питанням часу, коли Вашингтон покине Київ", - пише NYT.

Зазначається, що колишній голова Московського центру Карнегі Дмитро Тренін сказав, що "стратегічний розрахунок Путіна побудований на тому, що в якийсь момент американці втомляться" і підштовхнуть Україну до переговорів з РФ.

Окрім того, у матеріалі наголосили, те, що Путін обрав Карлсона для свого першого інтерв’ю американському ЗМІ з 2021 року, само по собі було показовим. Там пояснили, що колишній ведучий Fox News, який часто повторює тезу Путіна, є провідною фігурою серед оточення кандидата Трампа, якого Москва розглядає як потенційно "симпатичного".

"Ви не бачите, щоб наш головнокомандувач пропонував використовувати нашу армію для захисту нашої країни або життя її громадян. Ні, бо це він робить для України", - сказав журналіст у своїй промові на з’їзді республіканців та наголосив, що американські військові повинні атакувати шляхи постачання наркотиків до Сполучених Штатів, а не підтримувати Україну.

Водночас NYT зазначив, що російському правителю зарано святкувати, адже його розрахунки щодо американської політики "неодноразово виявлялися помилковими".

Що Путін говорив на скандальному інтерв'ю Карлсону

Як раніше писав УНІАН, у своєму інтерв'ю Карлсону Путін звинуватив Польщу в початку Другої світової і виправдав Гітлера.

"Поляки змусили, вони загралися і змусили Гітлера почати Другу світову війну саме з них. Чому почалася війна 1 вересня 1939 року саме з Польщі? Вона виявилася незговірливою. Гітлеру нічого не залишалося при реалізації його планів почати саме з Польщі", - сказав він.

Окрім того, очільник Кремля наплів нісенітниць про батька Зеленського, заявивши, що він воював під час Другої світової. Як відомо, батько українського президента народився 1947 року - за два роки після закінчення війни.

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