Російський диктатор "видав" пропагандистку заяву, "приправлену" брехнею.

Російський диктатор Володимир Путін жорстко зганьбився під час інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, якого називають маніпулятором.

Ватажок росіян стверджував, що батько українського лідера Володимира Зеленського нібито "фронтовик", а це явно неправдива інформація. Під час бесіди з Карлсоном диктатор "видав" історію про нібито бесіду з українським колегою і в ній жорстко "проколовся".

"Я якось із ним говорив (нібито із Володимиром Зеленським, - Ред.). Я казав: "Володю, ну що ти робиш? Навіщо ти підтримуєш сьогодні неонацистів в Україні, коли твій батько воював із фашизмом? Він фронтовик"…", - поділився Путін пропагандисткою заявою, "приправленою" брехнею. Крім того, диктатор ще стверджував, що не говоритиме, як йому "відповів Зеленський", бо це "некоректно".

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Хто такий батько Володимира Зеленського - що треба знати

Батько Зеленського - Олександр Семенович, народився у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 23 грудня 1947 року. Він вчений - професор та доктор технічних наук. Батько президента Україні досліджує автоматизацію геолого-маркшейдерського забезпечення в гірничій справі.

Нагадаємо, Друга світова війна закінчилася 2 вересня 1945 року.

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Володимир Путін дав інтерв'ю Такеру Карлсону у Росії. Американський журналіст спеціально для бесіди приїхав у Москву. У США за це Карлсона жорстко розкритикували.

Під час бесіди диктатор, зокрема, "видавав" брехню про війну в Україні, в тому числі про примарні "цілі протистояння". Варто зазначити, що росіяни хочуть "денацифікувати, денаціоналізувати й демілітаризувати" Україну, оскільки їм самим нібито "загрожує небезпека".

Політтехнолог Борис Тізенгаузен вважає, що перша ціль інтерв'ю Карлсона з Путіним - "олюднити упиря, вбивцю і маніяка", а друга стосується президентських виборів у США.

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