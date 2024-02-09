Російський диктатор Володимир Путін жорстко зганьбився під час інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, якого називають маніпулятором.
Ватажок росіян стверджував, що батько українського лідера Володимира Зеленського нібито "фронтовик", а це явно неправдива інформація. Під час бесіди з Карлсоном диктатор "видав" історію про нібито бесіду з українським колегою і в ній жорстко "проколовся".
"Я якось із ним говорив (нібито із Володимиром Зеленським, - Ред.). Я казав: "Володю, ну що ти робиш? Навіщо ти підтримуєш сьогодні неонацистів в Україні, коли твій батько воював із фашизмом? Він фронтовик"…", - поділився Путін пропагандисткою заявою, "приправленою" брехнею. Крім того, диктатор ще стверджував, що не говоритиме, як йому "відповів Зеленський", бо це "некоректно".
Хто такий батько Володимира Зеленського - що треба знати
Батько Зеленського - Олександр Семенович, народився у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 23 грудня 1947 року. Він вчений - професор та доктор технічних наук. Батько президента Україні досліджує автоматизацію геолого-маркшейдерського забезпечення в гірничій справі.
Нагадаємо, Друга світова війна закінчилася 2 вересня 1945 року.
У центрі уваги Путін - новини, які сьогодні варто прочитати
Володимир Путін дав інтерв'ю Такеру Карлсону у Росії. Американський журналіст спеціально для бесіди приїхав у Москву. У США за це Карлсона жорстко розкритикували.
Під час бесіди диктатор, зокрема, "видавав" брехню про війну в Україні, в тому числі про примарні "цілі протистояння". Варто зазначити, що росіяни хочуть "денацифікувати, денаціоналізувати й демілітаризувати" Україну, оскільки їм самим нібито "загрожує небезпека".
Політтехнолог Борис Тізенгаузен вважає, що перша ціль інтерв'ю Карлсона з Путіним - "олюднити упиря, вбивцю і маніяка", а друга стосується президентських виборів у США.